نابولي الايطالي يصدم ريال مدريد في صفقة فابيان رويز

كشفت تقارير ايطالية عن تمسك إدارة نادي نابولي، بإستمرار فابيان رويز لاعب الوسط المتألق في صفوف الفريق في الموسم المقبل. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن نابولي يتمسك ببقاء رويز، باعتباره أحد العناصر الأساسية منذ انضمامه من ريال بيتيس في 2018. أحد العناصر الأساسية منذ انضمامه من ريال بيتيس في 2018. واشارت الصحيفة أن اوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي قد يسمح لفابيان رويز بالمغادرة فقط حال تلقيه عرضاً مميزاً يليق بمستوي اللاعب الإسباني. حال تلقيه عرضاً مميزاً يليق بمستوي اللاعب الإسباني. وحدد نابولي سعر بيع فابيان رويز في الميركاتو المقبل بـ 100 مليون يورو. وكان وكيل أعمال رويز قد إعترف قبل ايام بوجود اتصالات مع مسئولي ريال مدريد الإسباني، تمهيداً لضمه عقب انتهاء منافسات الموسم الحالي.

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