إنتر ميلان يلجأ لريال مدريد من أجل تعويض لاوتارو

يقترب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان من الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم مع فريقه مما جعل اللاعب تحت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وتسعى إدارة إنتر ميلان لتعويض رحيل

لاوتارو المحتمل عن صفوف النيراتزوري، وحسبما أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة الإنتر حددت لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بديلًا له، حيث يعاني المهاجم الصربي مع الملكي، وقد يكون منفذ هروبه من الفريق، وفرصة جديدة لإستعادة توهجه من جديد، بعد موسم مخيب مع المرينجي.

ويقترب لاوتارو من الرحيل بعد اهتمام العديد من الاندية الأوروبية الكبرى به، ويعتبر نادي برشلونة الإسباني الأقرب لضمه.

ووضعت إدارة إنتر ميلان أيضًا تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج، والنيجيري المتألق فيكتور أوسيمين نجم ليل الفرنسي بديلا في حال الفشل بضم يوفيتش.