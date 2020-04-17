مدرب منتخب فرنسا: أتمنى تدريب هذا الفريق يومًا ما

تحدث ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن الفريق الذي يرغب بتدريبه في حال رحل عن منتخب الديوك الفرنسية. وكشف ديشامب في تصريحاته لصحيفة "الليكيب" الفرنسية، أنه في حال رحيله عن المنتخب الفرنسي، وأضطر لتدريب نادي سيود تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا إعجابه مدرسة اليوفي التدريبية". الفرنسي، وأضطر لتدريب نادي سيود تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا إعجابه مدرسة اليوفي التدريبية". وأضاف ديشامب:" هناك تدريبات كثيرة باليوفي، بمستويات عالية جدًا لتحصل على نتائج جيدة". على نتائج جيدة". ونجح المدرب الفرنسي، بتحقيق كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، مع الديوك الفرنسية، بعد التغلب على منتخب كرواتيا بـ4 أهداف مقابل هدفين، فيما نجح ديشامب بالتتويج بـبطولة كأس العالم أيضًا كلاعب في عام 1998، بعد تغلبهم على المنتخب البرازيلي.

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