شوبير: هذه متطلبات فايلر لإدارة الأهلي من أجل الفترة المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن متطلبات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، التي قدمها لإدارة المارد الأحمر، من أجل الفترة المقبلة.

قال شوبير إن فايلر يضع ثقته في حراس المرمى الموجودين ولا يرى حاجة لدعم هذا المركز، أما عن الظهير الأيمن يضع المدرب السويسري ثقته في محمد هاني، لكنه طلب ضم

لاعب آخر ليكون معه بمركزه.

وأكد شوبير أن الأسماء المطروحة للـظهير الأيمن هم: باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، ورجب بكار لاعب بيراميدز، وباسم علي المعار من الأهلي لنادي الجونة، لافتًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى النادي الأهلي لعودة أحمد حجازي من ويست

بروميتش الإنجليزي لتدعيم خط الدفاع.

كما أشار شوبير إلى أن فايلر طلب بديلًا لرمضان صبحي حال رحيله، وجاء اسم البرازيلي كينو، لاعب الجزيرة الإماراتي، المعار من نادي بيراميدز في الصورة، كورقة قوية في خط الهجوم، إضافة للثنائي المعار، صلاح محسن، وأحمد ياسر ريان ، من الأسماء المطروحة، فيما أكد شوبير أن المغربي وليد أزارو خارج حسابات المدرب، كما يرغب المدرب السويسري في استعادة أكرم توفيق الموسم المقبل.