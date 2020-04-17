الامارات | لاعب كرة بلجيكي يتطوع لإيصال الطعام إلى محتاجي إيطاليا في زمن "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كرة بلجيكي يتطوع لإيصال الطعام إلى محتاجي إيطاليا في زمن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت قناة "ساردينيا لايف" الإيطالية، الضوء على المبادرة الإنسانية للاعب الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان، ومساعدته في توصيل الطعام لأولئك الذي يعانون من عدم توفره، أو ابتعاد المكان، أو عدم القدرة على الحصول على الطعام بسبب قيود الحركة المفروضة في إيطاليا جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد COVID-10".

وقامت القناة المذكورة، بتصوير الدولي البلجيكي المحترف في صفوف نادي كالياري، وهو يرتدي قناعاً وقفازات وملابس واقية، ضمن مجموعة من المتطوعين في المدينة، يتولون خلالها خدمة قاطنين المدينة، وإيصال الطعام إلى العائلات التي تعاني من فترة التوقف، أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم ولا يستطيعون التعاطي بشكل إيجابي مع الفترة العصيبة التي تشهدها إيطاليا.

ويذكر، أنه بسبب جائحة الفيروس التاجي، تم فرض إجراءات احترازية صارمة طالت الحد من التنقل، مما دفع بهيئات ومنظمات ومؤسسات تطوعية إلى تنظيم حملات تهدف إلى مساعدة الجمهور في الحصول على المساعدات والمؤن اللازمة، مما شجع الدولي البلجيكي رادجا إلى الانضمام إليها، وذلك في ظل التأثيرات التي فرضها الفيروس على كافة القطاعات وإيقاف الدوري الإيطالي على وجه الخصوص.



