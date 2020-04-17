الامارات | بايرن ميونيخ يعاقب لاعبه بسبب قيادته ماكلارين بدلاً من أودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقب نادي بايرن ميونخ الألماني لاعب وسطه الفرنسي كينغسلي كومان، لعدم استخدام سيارة آودي، الراعي الرسمي للفريق، خلال تمارينه الأخيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضور إلى التمارين بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي.

لكن كومان (23 عاماً) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكلاس زوله والبرازيلي فيليب كوتينيو وأيضاً المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

وقال الدولي الفرنسي لصحيفة بيلد الألمانية: "أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور إلى التمارين بسيارة الشركة، يعود السبب إلى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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