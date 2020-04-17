الامارات | "الظاهرة" يختار تشكيلته الأفضل في التاريخ.. ويصدم كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن "الظاهرة" يختار تشكيلته الأفضل في التاريخ.. ويصدم كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة" الجماهير العالمية باستبعاد اسمه وكذلك الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو من التشكيلة المثالية في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

واختار رونالدو وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لاعبين اثنين من ريال مدريد هما: الفرنسي زين الدين زيدان، والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، ومن نادي برشلونة اختار الإسباني تشافي والأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى بعض الأساطير يتقدمهم الأسطورتين البرازيلي بيليه والارجنتيني دييغو مارادونا، وتالياً التشكيلة كاملة:

في حراسة المرمى: خوسيه أنخيل إريبار

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في الدفاع: باولو مالديني، فرانتس بكنباور، كافو

في الوسط: تشافي، زيدان، يوهان كرويف، مارادونا

في خط الهجوم: ميسي، بيليه، ودي ستيفانو.