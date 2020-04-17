الامارات | تعرف على رد محمد صلاح وزملائه على مطالبة إدارة ليفربول بخفض أجورهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد محمد صلاح وزملائه على مطالبة إدارة ليفربول بخفض أجورهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإدارة العليا لنادي ليفربول اجتمعت مرتين في الأيام الماضية باللاعبين الكبار في النادي، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينيو والهولندي فيرجل فان دايك، والانجليزي جوردان هيندرسون، وذلك بغرض الوصول إلى اتفاق ودي مع اللاعبين الكبار حول النسبة التي يمكن أن يتفق عليها الجميع لتخفيض أجورهم.
وقالت الصحيفة إن الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور، قام مع عدد من مساعديه ومسؤولي إدارات تنفيذية في النادي بعرض فيديوهات تبين بالأرقام الخسائر التي قد يتكبدها النادي في حال إلغاء الموسم، وكذلك في حال استمراره بدون جمهور، وكذلك الخسائر التي لحقت به حتى الآن منذ توقف المنافسات في أوروبا وفي إنجلترا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين اختاروا هندرسون ليتكلم نيابة عنهم، وقد حددوا للإدارة أنهم لا يستطيعون الموافقة حاليا على نسبة معينة للاقتطاع من أجورهم إلا بعد الحسم في مصير الموسم الحالي.
وقالت "ديلي ميل" إن هذا الأمر سبب بعض الاحباط للإدارة التي كانت ترغب في السير على خطى أندية أخرى توصلت بالفعل إلى اتفاق حول نسب معينة لتخفيض أجور لاعبيها.
ومن المتوقع أن يتم الحسم نهائيا في هذا الامر بحسب الصحيفة خلال أيام قليلة، خاصة وأنه اليوم سيتم التوصل بشكل كبير إلى صيغة توافقية بخصوص مآل الموسم الحالي، من خلال اجتماع رابطة الدوري الممتاز بالاندية.
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