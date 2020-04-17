شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد صلاح الخيرية تدعم بسيون بالمواد الغذائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، أهالى مركز بسيون وقريته نجريج آلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم الطازجة لتوزيعها للمساهمة منه في مساعدة الأسر المتضررة بسبب انتشار فيرس الكورونا وتضرر عدد كبير من الأسر وإصابة ٧ من أبناء بسيون.

ووفر نجم منتخب مصر أطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية وقرر توزيعها فوراً تخفيفاً على عاتق الأسر .

وقال الحاج صلاح غالي والد النجم «المصرى اليوم» أن نجله يطمئن يومياً على أهله في بسيون متمنياً لهم الخير والسلامة وطالبهم بالالتزام وعدم التزاحم حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم رش القرية بالكامل وتعقيمها وتوزيع الكمامات على أهالى القرية.



وكشف الحاج صلاح أنه سيوفر كميات كبيرة من اللحوم الطازحة بدأها بذبح عجلين تم توزيعها على أهالي قرية نجريج والقرى المجاورة.

ويتم حالياً الاستعداد لتوزيعها على الأهالى في القرى المتضرره من انتشار فيروس كرونا وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

Advertisements

وأضاف غالي، أن الموسسة تقدم مساعدات مالية لعدد كبير من الأسر في نجريج.