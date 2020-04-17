الكشف عن موعد مقترح لانطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

ما زلنا لا نعلم ما سيحدث في كرة القدم على المدى القصير، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ورابطة الدوري الإسباني يتحركان لوضع الخطط المتعلقة ببدء منافسات موسم 2020-2021.



وترى رابطة الليجا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليس مؤهلًا لتحديد الأندية التي ستتنافس في الموسم المقبل من البطولات الأوروبية، وقد ذكر محامو رابطة الدوري الإسباني أن التواريخ التي يسعى «يويفا» فيها لانطلاق منافسات موسم 2020-2021 من البطولات الأوروبية: «بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستكون في 20 أكتوبر 2020».

ويعارض خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بشكل قاطع تدخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تحديد الأندية المتأهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث إن الأمور لا تزال غير واضحة.

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ورغم ذلك، يمكن تعديل اقتراح الاتحاد الأوروبية لكرة القدم بشأن الموسم المقبل، إذا كان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد يمنع عودة المنافسات في الأشهر المقبلة، وفي الواقع يعارض «يويفا» بشكل قاطع إسدال الستار البطولات المحلية قبل استكمال مبارياتها، وأرسل بالفعل تحذيرًا إلى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بعد اتفاق أطرافه على إنهاء الموسم.

انطلاق الليجا

ويدرس خافيير تيباس وفريقه في الوقت الحالي احتمال بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 12 سبتمبر، حيث لا تزال رابطة الليجا في مفاوضات مع مسئولي «يويفا» بشأن التواريخ المقترحة، ورغم أن المستقبل ليس واضحًا، إلا أن خيار انطلاق الليجا في سبتمبر متاح بالفعل.

وعلى أي حال، فإن الأولوية اليوم هي التمكن من التوصل لاتفاق لاستكمال منافسات موسم 2019-2020، دون انتكاسات كبيرة، والحفاظ على صحة وسلامة جميع المعنيين.