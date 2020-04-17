شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر تقرير فايلر لتسويق المعارين المرفوض عودتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي تقرير السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم إختيار المدرب السويسري بالعودة للقلعة الحمراء، حيث ترغب الإدارة الأهلاوية في تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلرعودتهم في الموسم المقبل سواء عن طريق البيع النهائي أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ومن المقرر أن تقود إدارة الاهلي مُتمثلة في أمير توفيق مدير التعاقدات في تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلي بعدما يحصل النادي على "فتوى" فايلر بشأن إحتياجاته من اللاعبين المُعارين.

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رينيه فايلر حدد أولوياته بشأن صفقات الفريق المطلوبة خلال ميركاتو الصيف المقبل، وفى مقدمتها الظهير الأيمن و"الجناح"، ثم بعد ذلك تدعيم الوسط ، ويتشاور مسئولو الأهلى حالياً مع رينيه فايلر بشأن تدعيمات الفريق المُقترحة خلال انتقالات الصيف المقبلة، وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع فايلر منذ أيام للتعرف على احتياجات الفريق الفنية فى الصيف المقبل.

وخلال الجلسة لم يُبالغ المدرب السويسرى فى طلباته ولا احتياجاته الفنية، عكس ما يُردد البعض أو عكس ما يظن الآخرون، فالمدير الفنى للأهلى أوصى بضم جناح أيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحى المُعار للأهلى من هيدرسفيلد الإنجليزى والذى يرفض البقاء فى القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوروبا.

كما أوصى فايلر بضم ظهير أيمن لتعويض أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع الأهلى ورحل إلى بيراميدز، وبعد ذلك يرى المدير الفنى أن خط االوسط قد يحتاج لتدعيم وفيما عدا ذلك يرى المدير الفنى أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة أو تدعيمات.