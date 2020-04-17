شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الننى لاستكمال شروط تدشين أكاديميته بالمحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو اتحاد الكرة مخاطبات إلى أكاديمية محمد النني لاعب منتخب مصر و المحترف بأرسنال الانجليزي المعار إلى نادي بشكتاش التركي ، من أجل استكمال الأوراق و الشروط الخاصة بأكاديمية كرة القدم التى تحمل اسم اللاعب بالمحلة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن أكاديمية النني والتى يديرها والده ناصر النني لاعب بلدية المحلة السابق من أوائل الأكاديميات التى طلبت الحصول على ترخيص للمشاركة فى دورى الأكاديميات وتم مطالبتها اكثر من مرة بإستكمال الأوراق ولم نتلقي أي ردود .

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فى سياق مغاير ، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يحق لنادى بيراميدز توثيق عقد احمد فتحى لاعب الفريق الجديد حاليا، وأنه يجب أن يتم توثيق العقد أثناء فتح القيد وهو ما سيحدث نهاية الموسم الجارى وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلي سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023