شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع بالخطيب لمناقشة عدد من الملفات المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الجلسة التى جمعت اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى بمقر وزارة الرياضة مناقشة عدد من الملفات منها دور الأندية فى مواجهة التداعيات التى خلفتها كورونا والخاصة بالعماله في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام في ظل الظروف الحالية التي أثرت على النواحي الإقتصادية.



رئبيس الأهلى ووزير الرياضة

واقترح صبحي بأن تكون هناك مباراة افتراضية للنادي الأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي ، ورحب محمود الخطيب بالفكرة وبدعم ومساندة ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة ، وأنه سوف يقوم بدراسة هذه الخطوة والعمل على تنفيذها بعد عرضها على مجلس إدارة الاهلى .

Advertisements

و أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي الأهلي والذي عرضه الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية في فروع الأهلي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الرياضي بالنادي على مختلف اللعبات خاصة وأن البنية التحتية الجديدة ساهمت في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الالعاب بالنادى بدرجة كبيرة.

وتطرق الحوار إلى ملف مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يمر بظروف صحية وكيفية تقديم الدعم والمساهمة في علاجه، واطمئن وزير الرياضة على توفير كل احتياجات اللاعب على الوجه الأكمل ومساندته ماديًا ومعنويًا ، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الأهلي على ان ناديه لا يتخلى عن ابنائه وأبدى تقديره لموافقة الوزارة على قيام النادي بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا بشكل قانوني بما لا يخالف اللوائح التي تنظم العمل داخل المؤسسات الرياضية.