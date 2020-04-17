شكرا لقرائتكم الصفحة الرسمية للأهلى تبرز استعداد رامى ربيعة للعودة فى فترة الحجر المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حساب النادى الاهلى عبر تطبيق تيك توك على إظهار استعدادات رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر لعودة النشاط الكروى حيث يقوم بالتدريب فى حديقة منزله ، ويضع مسئولو الأهلى مع رامى ربيعة الرتوش الأخيرة بخصوص اتفاق تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وانشغلت الإدارة الحمراء في الفترة الماضية بإنهاء ملف الكباتن الأربعة بتجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، ورحيل شريف إكرامى وأحمد فتحي بنهاية الموسم فور انتهاء عقديهما كما وقع الجوكر لبيراميدز رسمياً، في الوقت الذي تم توجيه الشكر لحسام عاشور وتم رفض تجديد عقده.

وأبدى رامى ربيعة مرونة كبيرة فى ملف تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وهو الاتفاق الذى حدث مع اللاعب منذ فترة، إلا أن الاتفاق لم يرقى للصيغة الرسمية قبل الوقت الحالى.

وفى وقت سابق ،أكد رامي ربيعة ، أنه يمارس التدريبات الفردية في ظل العزل الطوعي لحين مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رامي ربيعة في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن المدير الفني أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التي حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

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أوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفني خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية.

وشدد اللاعب الدولي الشاب على جاهزيته في أي وقت حال انضمامه للمنتخب الوطني الأول، مشيراً إلى انه يتحمل في بعض الأحيان بسبب الفرحة التي يراها في عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذي يقدمه حالياً.

وقال أنه لم يكن أمامه أى قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفاءه بالكامل لأننى كنتب أريد العودة لقائمة الفريق.

وتابع: لك ان تتخيل أن الطبيب الألماني تحدث لي وقال انني لا أستطيع العودة للعب وأن إصابتى ليس لها علاج إلا أن المسكنات التي حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن أمامي سوى العودة للملعب واضغط على نفسي للظهور في الأهلي.