شكرا لقرائتكم أندية المظاليم تجمع توقيعات لمخاطبة الجبلاية بعدم إلغاء الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عدد من الاندية الرافضة لإلغاء الدوري وتحديدا فى القسم الثاني و الثالث مقترح لجمع توقيعات لإرسالها لاتحاد الكرة ترفض فكرة إلغاء المسابقة بعد قيام عدد من الأندية المطالبة بإلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

أكد مسئولو الأندية أن الوقت ما زال مبكرا للإعلان عن إلغاء الدوري خاصة أن دوري القسم الثاني و الثالث ينطلق الدوري الخاص بها فى شهر أسبتمبر أو أكتوبر مما يعني وجود أكثر من 5 أشهر راحة للاعبين و المدربين ، وتتحمل الأندية تكاليف رواتبهم بشكل عادي خلال طوال تلك الفترة.

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كما أكد مسئولو أندية المظاليم أن هناك تعاقدات مع رعاة وبالتالي سيتسبب توقف النشاط فى خسارة مالية فضلاً عن التعاقد مع لاعبين من بداية الموسم بمبالغ مالية كبيرة سواء للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز أو الصعود من القسم الثالث للثاني.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، على أن يتولى المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل انطلاقه.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على 4 لاعبين كما هو، بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته كلاعب مصرى، مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دورى 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.