حقيقة انضمام النقاز إلى النادي الأهلي

قام لاعب الزمالك السابق الدولي التونسي حمدي النقاز أنه بكل سعادة وترحيب يرغب في العودة إلى مصر والذهاب إلى نادي الزمالك، حيث أن النادي الأهلي قام بتقديم عرض رسمي لهذا اللاعب من أجل ضمه بصورة رسمية للعب في النادي الأهلي.

وأضاف النقاز من خلال تواجده في برنامج البريمو الذي يذاع على قناة ten قائلاً” أركز في الوقت الحالي مع فريقي الجديد، وأتمنى العودة لممارسة الكرة قريبا”، وأضاف أيضاً” ينتهي عقدي مع فريقي في الصيف المقبل، ولا توجد اتصالات أو عروض رسمية من الأهلي أو النجم أو الترجي، يتردد فقط أن هناك أندية ترغب في ضمي، وربنا يسهل وأضاف أيضاً أنه كان صاحب الحق في قضيته مع نادي القلعة البيضاء.