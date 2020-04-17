شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ومباراة افتراضية أبرز محاور جلسة الخطيب مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة التى جمعت أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بمقر وزارة الرياضة، مناقشة عدد من الملفات، منها دور الأندية فى مواجهة التداعيات التى خلفتها كورونا والخاصة بالعمالة فى المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفى المجتمع بشكل عام، فى ظل الظروف الحالية التى أثرت على النواحى الاقتصادية.

واقترح أشرف صبحى إقامة مباراة افتراضية للنادى الأهلى للمساهمة فى الدور المجتمعى، ورحب محمود الخطيب بالفكرة وبدعم ومساندة ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة، مؤكدا أنه سيدرس هذه الخطوة والعمل على تنفيذها بعد عرضها على مجلس إدارة الأهلى.

وأشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائى للنادى الأهلى والذى عرضه الخطيب، وتضمن الثورة الإنشائية فى فروع الأهلى الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتى تأتى بالتزامن مع التطوير الشامل الذى يشهده القطاع الرياضى بالنادى على مختلف الألعاب خاصة أن البنية التحتية الجديدة ساهمت فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الالعاب بالنادى بدرجة كبيرة.

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وتطرق الحوار إلى ملف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى يمر بظروف صحية وكيفية تقديم الدعم والمساهمة فى علاجه، واطمئن وزير الرياضة على توفير كل احتياجات اللاعب على الوجه الأكمل ومساندته ماديًا ومعنويًا، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الأهلى على ان ناديه لا يتخلى عن ابنائه وأبدى تقديره لموافقة الوزارة على قيام النادى بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا بشكل قانونى بما لا يخالف اللوائح التى تنظم العمل داخل المؤسسات الرياضية.



الخطيب مع الوزير