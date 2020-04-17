شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الننى لاستكمال أوراق الأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الكرة مخاطبات إلى أكاديمية محمد الننى لاعب منتخب مصر المحترف بأرسنال الإنجليزى ومعار إلى نادى بشكتاش التركى، من أجل استكمال الأوراق والشروط الخاصة بأكاديمية كرة القدم التى تحمل اسم اللاعب بالمحلة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن أكاديمية الننى، والتى يديرها والده ناصر الننى لاعب بلدية المحلة السابق، من أوائل الأكاديميات التى طلبت الحصول على ترخيص للمشاركة فى دورى الأكاديميات وتم مطالبتها أكثر من مرة باستكمال الأوراق ولم نتلق أى ردود.

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فى سياق مختلف، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يحق لنادى بيراميدز توثيق عقد أحمد فتحى لاعب الفريق الجديد حاليا، وأنه يجب أن يتم توثيق العقد أثناء فتح القيد وهو ما سيحدث نهاية الموسم الجارى وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلى سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.