شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة "كارتيرون" تكشف استمرار "أوناجم" بالزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، عن الرسالة التى تلقاها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون خلال الفترة الأخيرة بشأن رغبته فى استمراره مع الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وتضمنت الرسالة التى نقلها كارتيرون إلى المغربى أوناجم أنه سيعتمد على جهوده بصورة أكبر حين عودة النشاط الرياضى، وعليه الاستعداد لذلك بأفضل صورة، وأنه يراه أحد العناصر المميزة التى يضمها الفريق ولم يقدم كل ما يمتلكه مع الأبيض، رغم تألقه مع الفريق قبل إصابته فى الركبة التى منعته من المشاركة مع الزمالك أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، التى جاءت قبل توقف النشاط الكروى والتى تأهل الأبيض من خلالها إلى دور نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف عقب الفوز فى الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.

وبذلك يؤكد كارتيرون لأوناجم استمراره ضمن صفوف الزمالك فى الموسم المقبل، إلى جانب الثنائى المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى على أن يتم حسم مصير باقى اللاعبين خلال الفترة المقبلة حيث يمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب وهم فرجانى ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون، خاصة بعد ترشيح أيضا المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض، لذا يبحث كارتيرون عن مدى حاجة الفريق إلى الأجانب الذى يضم 4 منهم بين صفوفه وهم بن شرقى وساسى وأوناجم وكاسونجو بخلاف الثلاثى المعار وهم حميد أحداد وسيسيه ومعروف يوسف إلى الرجاء المغربى والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب على الترتيب خاصة فى ظل رغبة تلك الأندية للاحتفاظ بالثلاثى أحداد وسيسيه ومعروف.

وتأتى دراسة الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال الوقت الحالي، لملف اللاعبين الأجانب لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق، بعدما رفضت إدارة الزمالك المقترح الذى جاء من جانب اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب فى كل فريق بالموسم الجديد وهو الاقتراح الذى تراه إدارة نادى الزمالك مرفوض تماما حيث يعود على الأندية بخسائر مالية وفنية -وفقا لرؤية إدارة الزمالك- لذا رفضته الإدارة البيضاء بشكل قاطع.