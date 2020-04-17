اتحاد الكرة يحيل ملف عدد الأجانب إلى مجلس الإدارة الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، على أن يتولى المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل انطلاقه.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على 4 لاعبين كما هو، بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته كلاعب مصرى، مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دورى 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.
من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يحق لنادى بيراميدز توثيق عقد احمد فتحى لاعب الفريق الجديد حالياً، وأنه يجب أن يتم توثيق العقد أثناء فتح القيد وهو ما سيحدث نهاية الموسم الجارى وقبل انطلاق الموسم الجديد.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى لاعب الأهلى سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.
وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.
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