شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستعد رامى ربيعة للعودة لمران الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حساب النادى الأهلى عبر تطبيق تيك توك على إظهار استعدادات رامى ربيعة، مدافع الفريق الأحمر، لعودة النشاط الكروى، حيث يؤدى التدريبات فى حديقة منزله.

ويضع مسئولو الأهلى مع رامى ربيعة الرتوش الأخيرة بخصوص اتفاق تجديد عقده، الذى ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وانشغلت الإدارة الحمراء فى الفترة الماضية بإنهاء ملف الكباتن الأربعة بتجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، ورحيل شريف إكرامى وأحمد فتحى بنهاية الموسم فور انتهاء عقديهما، كما وقع الجوكر لبيراميدز رسمياً، فى الوقت الذى تم توجيه الشكر لحسام عاشور وتم رفض تجديد عقده.

وأبدى رامى ربيعة مرونة كبيرة فى ملف تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وهو الاتفاق الذى حدث مع اللاعب منذ فترة، إلا أن الاتفاق لم يرق للصيغة الرسمية قبل الوقت الحالى.

وفى وقت سابق، أكد رامى ربيعة أنه يمارس التدريبات الفردية فى ظل العزل الطوعى لحين مواجهة فيروس كورونا.

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وأضاف رامى ربيعة، فى تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر، أن المدير الفنى أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

أوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفنى خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية.

وشدد اللاعب الدولى الشاب على جاهزيته فى أى وقت حال انضمامه للمنتخب الوطنى الأول، مشيراً إلى انه يتحمل فى بعض الأحيان بسبب الفرحة التى يراها فى عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذى يقدمه حالياً.

وقال أنه لم يكن أمامه أى قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفاءه بالكامل لأننى كنتب أريد العودة لقائمة الفريق.

وتابع: لك ان تتخيل أن الطبيب الألمانى تحدث لى وقال اننى لا أستطيع العودة للعب وأن إصابتى ليس لها علاج إلا أن المسكنات التى حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن أمامى سوى العودة للملعب واضغط على نفسى للظهور فى الأهلي.