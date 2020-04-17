شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يستعيد ذكرياته مع الفراعنة بصورة من على دكة البدلاء بحضور صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، ذكرياته مع منتخب الفراعنة بصورة من على دكة البدلاء، جمعته بمحمد صلاح نجم ليفربل الانجليزي وعدد من نجوم المنتخب الوطني.

ونشر دونجا صورته مع نجوم المنتخب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، مستعيداً ذكرياته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



دونجا مع المنتخب