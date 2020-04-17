شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوناجم يستعين بابنته فى التدريبات المنزلية استعدادا للعودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك لعودة النشاط الكروى بالتدريب مع ابنته عبر إنستجرام، ويتواصل أوناجم مع الجهاز الطبى للفريق الأبيض لإخطارهم بمستجدات البرنامج التأهيلى والبدنى الذى خضع له فى المغرب، على هامش تواجده فى بلاده لتوقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واطمأن الجهاز الطبى للزمالك من أوناجم على حالته بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق فى مبارياته الأخيرة قبل التوقف، ويخوض اللاعب المغربى برنامجا تأهيليا وبدنيا لتجهيزه للمباريات حال عودة النشاط الكروى بعد تعافيه من إصابة الركبة بشكل تام.

فيما يبحث مسؤولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد، أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ورشح الوكلاء عدداً من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.

وجاء 9 لاعبين فى صدارة ترشيحات الزمالك وهم عمر جابر لاعب بيراميدز، كريم العراقى لاعب المصرى، الجزائرى حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة، أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، بجانب المفاضلة بين واحدا من الثنائى نبيل عماد دونجا أو محمود حمادة لاعبى بيراميدز، آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، وليد الكرتى لاعب الوداد المغربى، حسام حسن مهاجم سموحة.

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وسيفاضل مسؤولو الزمالك مع كارتيرون حول تلك الأسماء خاصة إنه سيتم الاكتفاء بضم واحد أو إثنين على أقصى تقدير من الثلاثى عمر جابر وكريم العراقى وبن عيادة إلى جانب أيضاً واحدا من الثنائى دونجا أو محمود حمادة ونفس الأمر بالنسبة لآرى بابل والكرتى، خاصة إن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة فى مختلف الخطوط وستكون التدعيمات وفقا للاحتياجات فقط.

كما استقر مسئولو الزمالك على الاعتماد على الصفقات التبادلية لتخفيض مقابل اللاعبين المُرشحين للانضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد حيث ستعرض إدارة نادى الزمالك على بيراميدز، عددًا من اللاعبين لإبرام بعض الصفقات بين الناديين بعد ترشيح أكثر من لاعب فى بيراميدز للانضمام إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم عمر جابر وأحمد أيمن منصور إلى جانب واحد من الثنائى نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة لاعبى الوسط، والمنتظر تكثيف التفاوض حول ضمهم فى الفترة المقبلة مع إدارة بيراميدز.