شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات محتملة لنيوكاسل مع ملكية «سعودية» منتظرة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح نادي نيوكاسل يونايتد قريبًا أكثر من أي وقت مضى للتعرض للاستحواذ من قبل مُلاك غير بريطانيين، وبالتحديد من المملكة العربية السعودية، بعد أن أكدت تقارير صحفية عديدة مؤخرًا أن مايك أشلي، مالك النادي الإنجليزي العريق، في طريقه لبيع أسهم النادي إلى مستثمرين، من بينها 80% (أغلبية الأسهم) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقُدرت قيمة بيع النادي المنتظر بـ300 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة أقل مما تم تداوله خلال عام تقريبًا مع أرتباط النادي الإنجليزي بالبيع إلى مستثمرين أجانب منذ صيف 2019، لكن يبدو أن جائحة فيروس كورونا لعبت دورًا في تقليل المبلغ، كذلك دورًا في رضوخ مالك النادي الحالي بقبول عملية البيع بشكل عام.

وينتظر عشاق نيوكاسل نقلة كبيرة للنادي في العهد السعودي الجديد، مع توقعات باستثمار مئات الملايين لرفع مستوى نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير، والدخول وسط كبار الكرة الإنجليزية الحالية وكذلك كبار الكرة الأوروبية.

وفي السياق التالي نستعرض 5 صفقات كبيرة محتملة لنيوكاسل خلال الفترة المقبل..

1- إيدنسون كافاني

المهاجم الأوروجوياني الشهير الذي ربطته التقارير بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2020.

تشيلسي ومانشستر يونايتد حاولا استقطاب المخضرم البالغ من العمر 33 عاما، في يناير الماضي لتدعيم صفوفهما الهجومية في حملتهما للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، لكنه فضل البقاء ضمن صفوف الفريق الباريسي حتى نهاية عقده.

نيوكاسل قد يشكل تحدي جديد للهداف الشهير، وقد يكون كافاني ضمن صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة.

2- دريس ميرتنز

هداف نابولي التاريخي وواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي، ارتبط في يناير الماضي بشدة بالانضمام إلى صفوف تشيلسي، مع نهاية عقده في صيف 2020، لكن ناديه الإيطالي تمسك ببقائه.

الجناح المهاجم البلجيكي سيشكل إضافة هجومية كبيرة لنيوكاسل الذي يلعب في مسابقة بكل تأكيد سيرغب ميرتنز في اللعب بها، وسيكون له مكانة كبيرة في تأسيس قوة أوروبية جديدة على مستوى البريميرليج أو المسابقات الأوروبية.

3- بوباكاري سوماري

موهبة وسط الملعب بنادي ليل الفرنسي، واللاعب الذي رفض بالفعل فكرة الانضمام لنيوكاسل في يناير الماضي، مع حاجته للانضمام إلى نادي أوروبي «كبير»، لكن تغيير وضع الماكبايث ورغبة النادي في الحصول على لاعبين شباب مميزين لبناء مستقبل قوي، ستجعل لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا هدفًا مستمرًا للنادي.

4- دوايت ماكنيل

الجناح الإنجليزي الشاب وصانع ألعاب نادي بيرنلي، موجود على رادار نيوكاسل من قبل بالفعل، لكن الدفعة المادية التي قد يحصل عليها النادي من الاستحواذ السعودي ستدفعه بقوة للحصول على خدمات لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق، وأفضل صانع للأهداف حاليًا في بيرنلي.

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5- أودسون إدوارد

مهاجم سيلتيك الأسكتلندي الذي قدم موسماً مذهلاً، جعله هدفًا لأندية كبيرة مثل آرسنال وإيفرتون.

إدوارد اشترك في تسجيل 33 هدف خلال موسمه الثاني بشكل دائمًا مع بطل الدوري الأسكتلندي، وفي 27 مباراة فقط (سجل 21 هدف وصنع 12) ليجذب أنظار فرق البريميرليج بشكل واضح.

اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عامًا سيكون هدفًا مميزًا لنيوكاسل لبناء مستقبل فريق قوي.