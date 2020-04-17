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النصر السعودي يعلق مفاوضات البرازيلي مايكون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن إدارة نادي النصر السعودي، رفضت التفاوض مع وكيل أعمال البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حول تجديد عقده، حتى يحضر مخالصة نهائية من نادي غلطة سراي التركي، الذي يملك عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2021.

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وأوضحت صحيفة أن مصدر خاص كشف لها أن المدافع البرازيلي يحظى بقبول فني من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، وأن إدارة النادي ترغب في تجديد عقده، لكن في حال طلب ناديه التركي مبلغاً مالياً لبيع المدة المتبقية، ستنسحب إدارة النصر من الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن المدافع البرازيلي يرغب في الاستمرار مع النصر لفترة طويلة، في ظل ارتياحه مع الفريق وكذلك وضعه الفني وقيادته لدفاع النصر، ومساهمته في التتويج بلقب دوري كأس الأمير للمحترفين العام الماضي.

وكانت إدارة نادي النصر قد ضمت البرازيلي مايكون شتاء الموسم الماضي بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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