شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستقر على إحالة ملف اللاعبين الأجانب إلى المجلس المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدوري المصري إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل ،على أن يتولي المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل إنطلاقه.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على عدد4 لاعبين كما هو بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته لاعب مصر ،مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دوري 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.

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من ناحية أخري ، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يحق لنادى بيراميدز توثيق عقد احمد فتحى لاعب الفريق الجديد حاليا، وأنه يجب أن يتم توثيق العقد أثناء فتح القيد وهو ما سيحدث نهاية الموسم الجارى وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلي سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.