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سموحة يبدأ مفاوضات شراء ناصر ماهر نهائيا من الأهلى

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جدة - عمرو شويل يبدأ مسئولو نادي سموحة خلال الأيام القليلة المقبلة مفاوضات شراء ناصر ماهر من الأهلي بشكل نهائي بعدما تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري حيث قرر محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في كيفية إتمام الصفقة والحصول على خدمات ناصر ماهر بشكل نهائي.

 

ورحل ناصر ماهر من الأهلي لسموحة مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد ينتهي بعد أسابيع قليلة ويرغب النادي السكندري في إنهاء الصفقة خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب فيروس "" الذي اجتاح العالم كله وتسبب في تجميد النشاط الرياضي.

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ومن المقرر أن تستطلع لجنة التخطيط للكرة بالاهلي برئاسة محسن صالح وجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني بشأن مصير ناصر ماهر وموقفه من العودة للقلعة الحمراء من عدمها،  ومن المقرر أن يحسم فرج عامر ملف صفقة ناصر ماهر بالتفاوض مع الخطيب خلال الأيام المقبلة.

 

فايلر سبق وطلب تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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