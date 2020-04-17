شكرا لقرائتكم دونجا يسترجع ذكرياته مع دكة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، ذكرياته مع منتخب الفراعنة، بصورة من على دكة البدلاء، جمعته بمحمد صلاح نجم ليفربل الانجليزي وعدد من نجوم المنتخب الوطني.

ونشر دونجا صورته مع نجوم المنتخب عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، مستعيداً ذكرياته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



دونجا

بات اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز محور اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كما أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أحد صفقاتهما الصيف المقبل.

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ويخطط مسؤولو النادى الأهلى للدخول فى مفاوضات مع اللاعب بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى، للتعاقد معه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، وجعله محط أنظار العديد من الأندية.

كما دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن المفاوضات لم تثمر نتائج إيجابية، بعدما تحدث أحد مسئولي الزمالك مع اللاعب لإقناع نادي بيراميدز في التخلي عنه خلال الفترة المقبلة.

وتعثرت الصفقة بسبب رفض الزمالك الدخول في مفاوضات مباشرة مع بيراميدز، بسبب مغالاتهم في الطلبات المالية نظير التخلي عن اللاعب، وفي حال إقناع اللاعب لهم سيتم الحصول على خدماته بمقابل مالي أقل من المطلوب.

ويعد دونجا الخيار الأمثل للظروف التي يعيشها القطبان، فالنسبة للزمالك يأتي التفاوض معه بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والخارجي، خلال مواجهة المقاصة في الدوري، وخضع اليوم للجراحة في ألمانيا، وفي الأهلي بعد إصابة ثنائي المارد ألأحمر محمد محمود وحمدي فتحي ورحيل حسام عاشور حيث يسعى الأهلي لتعويض غيابات خط الوسط بلاعب سوبر يحمل ألوان القلعة الحمراء.