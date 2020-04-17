شكرا لقرائتكم فايلر يكلف مخطط الأحمال بوضع برنامج للاعبين فى شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي توماس بينكيل مخطط الأحمال بتجهيز برنامج تدريبي يومي وخاص للاعبي الفريق خلال شهر رمضان الذي سيحل علينا بعد أيام وسط تجميد النشاط الرياضي بسبب "كورونا".

ويقوم بينكيل بتجهيز برنامج التدريب الخاص من اجل إرساله للاعبي الفريق لتنفيذه في المنزل خلال شهر رمضان المقبل على ان يقوم الجهاز الفني بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج كما يحدث حالياً حيث يودي لاعبو الأهلي تدريباتهم البدنية على فترتين يوميا وفقا للبرنامج الذي أعده بينكيل ذلك للحفاظ على لياقته البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.

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ويتابع بينكيل مع اللاعبين بصفه يومية البرنامج التدريبي عبر تطبيق الـ"الواتس آب" كما يتابع بينكيل على متابعة أوزان اللاعبين بصفة يومية من أجل الحفاظ على أوزان اللاعبين.

من ناحية أخرى ، حدد رينيه فايلرأولوياته بشأن صفقات الفريق المطلوبة خلال ميركاتو الصيف المقبل، وفى مقدمتها الظهير الأيمن و"الجناح"، ثم بعد ذلك تدعيم الوسط ، ويتشاور مسئولو الأهلى حالياً مع رينيه فايلر بشأن تدعيمات الفريق المُقترحة خلال انتقالات الصيف المقبلة، وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع فايلر منذ أيام للتعرف على احتياجات الفريق الفنية فى الصيف المقبل، وخلال الجلسة لم يُبالغ المدرب السويسرى فى طلباته ولا احتياجاته الفنية، عكس ما يُردد البعض أو عكس ما يظن الآخرون، فالمدير الفنى للأهلى أوصى بضم جناح أيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحى المُعار للأهلى من هيدرسفيلد الإنجليزى والذى يرفض البقاء فى القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوروبا.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).