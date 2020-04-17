شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تكتسح تنزانيا بسداسية نظيفة من توقيع 4 رموز كروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 17 أبريل عام 1987 سحق منتخب مصر نظيره منتخب تنزانيا بسداسية دون رد فى لقاء الإياب فى تصفيات دورة الألعاب الأفريقية نيروبى 1987 ،سجل سداسية الفراعنة جمال عبد الحميد هدفين، وأضاف عماد سليمان مثلهما، وأحرز مجدى عبد الغنى وأيمن يونس هدفا لكل منهما.

وتأهل المنتخب الوطنى حينها لنهائيات دورة الألعاب الأفريقية فى نيروبى 1987 وحصد ميداليتها الذهبية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

Advertisements

فى شأن مختلف، تلقى اتحاد الكرة، تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضي فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.

كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى.

وتسبب فيروس كورونا، في تأجيل العديد من المناسبات الكروية، في جميع أنحاء العالم، خوفًا من التجمعات الجماهيرية، التي تشهدها تلك المباريات.