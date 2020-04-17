شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر تجميد ملف شراء رمضان صبحي نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادى الاهلى تجميد ملف شراء رمضان صبحي لاعب الفريق نهائياً من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لديه رغبة في شراء رمضان صبحي نهائياً إذا سمحت الظروف وتحديداً إذا وافق النادي الإنجليزي على المبلغ الذى حدده الأهلي لشراء اللاعب وهو 3.5 مليون دولار .

وأوضح المصدر أن الأهلي نما إلى مسامعه أن رمضان صبحي لديه عروض إيطالية وإنجليزية وتركية وأن هيدرسيفيلد يرغب في بيعه مقابل 9 مليون جنيه إسترليني وهذا مبلغ يفوق قدرات الأهلي المالية لذا فأن النادي لن يتحرك نحو شراء اللاعب في ظل هذه المبالغ الكبيرة المطلوبة لبيعه لاسيما في ظل الأزمة الراهنة التى يعاني منها الجميع بسبب وباء "كورونا"، وشدد المصدر على أن بدائل رمضان صبحي يتم طرحها حالياً على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لأختيار أحداها حال فشل مفاوضات شراء رمضان صبحي نهائياً.

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وفي هذا الشأن ، قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحى أن مستقبل اللاعب غير واضح ، مُعلقاً: "لا أستطيع الآن الإدلاء بإجابة واضحة بشأن رمضان صبحى والعالم بالكامل سيختلف بعد هذا التوقف الكروى الذى يأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا"، مشددا إن أسعار اللاعبين ستختلف فى كل الدوريات بمختلف أنحاء العالم بعد التوقف الحالى.