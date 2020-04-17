شكرا لقرائتكم جنى هيثم وفريدة عثمان يغادرن الحجر الصحى بمرسى علم مع جميع اللاعبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الحجر الصحى بمرسى علم عدد من اللاعبات ، بعد أن خضعن للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهم فور العودة من الولايات المتحدة الامريكية .

ووصلت الطائرة التى تقل اللاعبين الى المطار، وفى طريقهن للعودة الى منازلهن ، بعد الاطمئنان عليهن، و الخضوع للفحص و الملاحظة ، خلال الأيام الماضية ، و التى وصلت الى 14 يوما ، فور العودة من امريكا .

ومن بين اللاعبات اللاتى وصلن على متن الطائرة التى انطلقت صباح اليوم ، كل من فريدة عثمان و جنى هيثم و نسمة عبد الرحمن .

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كانت اللاعبة جنى هيثم لاعبة كرة سلة سموحة قد أكدت أن كل شىء فى الفندق على ما يرام ، كل ما يطلبونه يتم توفيره لهم، حيث يتم المرور علي المتواجدين فى الغرف ، لقياس درجة الحرارة مرتان يوميا، بخلاف الفحص الطبى عليهم فترات طوال اليوم .

وأضافت جنى هيثم أن اللاعبين فى الحجر تتم عاملتهم أفضل معاملة، وباهتمام زائد، منذ الوصول من الولايات المتحدة جون تقصير من أى فرد، وبالنسبة للطعام والوجبات فيتم تلبية مطالبنا، والجميع متعاون معنا فى الحجر الصحى.

كانت فريدة عثمان قد كشفت أنها كانت فى معسكر تدريبى فى الولايات المتحدة استعدادا لأوليمبياد طوكيو فى يونيو المقبل، وقررت العودة إلى مصر بعد قرار تأجيل الأوليمبياد حتى تكون مع أهلها، خاصة أن الحالة الأمنية فى أمريكا سيئة جداً.