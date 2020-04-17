شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب بينكيل ببرنامج خاص للاعبى الأهلي خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، توماس بينكيل مخطط الأحمال بتجهيز برنامج تدريبى يومى وخاص للاعبى الفريق خلال شهر رمضان الذى سيحل علينا بعد أيام، وسط تجميد النشاط الرياضى بسبب "كورونا".

ويجهز بينكيل برنامج التدريب الخاص من لإرساله للاعبى الفريق لتنفيذه فى المنزل خلال شهر رمضان المقبل، على أن يتابع الجهاز الفنى تنفيذ هذا البرنامج كما يحدث حالياً حيث يؤدى لاعبو الأهلى تدريباتهم البدنية على فترتين يوميا وفقا للبرنامج الذى أعده بينكيل للحفاظ على لياقته البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

Advertisements

ويتابع بينكيل مع اللاعبين بصفه يومية البرنامج التدريبى عبر تطبيق "واتس آب"، كما يتابع بينكيل على متابعة أوزان اللاعبين بصفة يومية من أجل الحفاظ على أوزان اللاعبين.

من ناحية أخرى، حدد رينيه فايلرأولوياته بشأن صفقات الفريق المطلوبة خلال ميركاتو الصيف المقبل، وفى مقدمتها الظهير الأيمن و"الجناح"، ثم بعد ذلك تدعيم الوسط، ويتشاور مسئولو الأهلى حالياً مع رينيه فايلر بشأن تدعيمات الفريق المُقترحة خلال انتقالات الصيف المقبلة، وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع فايلر منذ أيام للتعرف على احتياجات الفريق الفنية فى الصيف المقبل، وخلال الجلسة لم يُبالغ المدرب السويسرى فى طلباته ولا احتياجاته الفنية، عكس ما يُردد البعض أو عكس ما يظن الآخرون، فالمدير الفنى للأهلى أوصى بضم جناح أيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحى المُعار للأهلى من هيدرسفيلد الإنجليزى والذى يرفض البقاء فى القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوروبا.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).