شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يواصل تدريباته الصباحية استعداداً لعودة البريمير ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أحمد حجازى، مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، تدريباته الصباحية للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى بالعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر حجازى صورة بعد أدائه التدريبات عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث يترقب النجم المصري عودة النشاط الرياضي والدوري الانجليزي في الفترة المقبلة.



احمد حجازي

وأعلن سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تعافى أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطني من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة، بشهر فبراير الماضي، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة عقب استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بعدما توقف مارس الماضىبسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال بيليتش، فى تصريحات لموقع " express&star " الإنجليزي، إن حجازى وزميله جرادى ديجانانا تعافيا من الإصابات التى تعرضا لها الفترة الأخيرة قبل توقف دوري الدرجة الولى الإنجليزي وأوضح قائلا، "الفريق استفاد من فترة التوقف الإجبارية بعد استعادة المصابين، حيث تعافى حجازي بشكل تام، ويتدرب جيدا لآن استعدادا للمشاركة في المباريات".

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وأضاف، "حتى الآن لا نعرف متى سيتم استئناف المباريات، ولكن المؤشرات تقول إنه فى حال العودة سنخوض مباراة كل 3 أيام، وهو ما يعنى أننا سنحتاج لخدمات كل اللاعبين المسجلين بالقائمة لاستكمال الموسم الشاق والتأهل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد."

ويحتل وست بروميتش المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليدز يونايتد المتصدر، ويتأهل أول وثانى الترتيب مباشرة إلى البريميرليج، وتخوض الأندية من الثالث للسادس دورة مجمعة يتأهل منها فريق ثالث إلى البطولة الأهم في إنجلترا.

فى الوقت نفسه، أخطرت رابطة البطولة الإنجليزية، أندية الدرجات الأدنى بموعد استئناف الموسم وفقا لإذاعة "BBC" البريطانية، التى نشرت الخطاب والذى أخطر خلاله 72 نادياً، بأن مسابقات كرة القدم سيتم إستئنافها على يوم 16 مايو المقبل.

وأكدت الرابطة في خطابها على انتهاء الموسم فى الصيف، لكن لم تذكر تاريخ محدد بعد أو نهائي للبداية، مشيرة إلى أنه تنتظر كذلك إذن السلطات الإنجليزية.