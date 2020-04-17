شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الأهلي واللعب بالمونديال.. 4 أمنيات مستحيلة لأساطير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قاموس مشاهير الكرة هناك أحلام أصبحت غير مشروعة وأمنيات دخلت نطاق المستحيل، سواء بفعل الزمن أو بناءً على مواقف سابقة، لتبقى هذه الأحلام والأمنيات دوماً فى ذاكرة هؤلاء النجوم تداعب خيالهم من باب "ياريتنى"وهو ما نسلط عليه الضوء في السطور التالية..

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*محمود الخطيب والمونديال

رغم الإنجازات الكبيرة التى حققها محمود الخطيب أسطورة الأهلى ومنتخب مصر ورئيس النادى الأحمر الحالى، يبقى حلم اللعب فى كأس العالم مع الفراعنة حلماً ضائعاً من بيبو، رغم أنه توج مع النادى الأهلى بأكثر من 15 بطولة محلية و5 بطولات أفريقية منها بطولتان لأبطال الدورى وثلاث بطولات لكأس الكؤوس الأفريقية وبطولة الأمم الأفريقية 1986 مع المنتخب الوطنى .

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*محمد أبو تريكة ولقب أفضل لاعب أفريقى

الماجيكو صنع تاريخاً ذهبياً يصعب تكراره مرة أخرى، ورغم ذلك كان حلمه فى التتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقى حلماً مستحيلا لم يتحقق على أرض الواقع.

أبوتريكة فشل فى التتويج بجائرة أفضل لاعب على مستوى القارة الأفريقية رغم ترشيحه لها.

أبوتريكة تم ترشيحه أكثر من مرة وحصد المركز الثانى فى عام 2008 خلفًا للتوجولى إيمانويل أديبايور، كما أنه حصد جائرة الـbbc كأفضل لاعب أفريقى تلك الجائرة التى توج بها أيضا محمد بركات نجم الأهلى والكرة المصرية.