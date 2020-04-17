شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أحمال الإسماعيلى يتولى تأهيل فخر الدين بن يوسف فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، التونسى أكرم علياوى، مخطط أحمال الدراويش، بالإشراف على البرنامج التأهيلى لفخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بحكم تواجد الثنائى فى تونس بسبب الأحداث الراهنة وأزمة كورونا.

ويسابق المهاجم التونسى الزمن للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، والتى أصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

وأخطر مسئولو النادى الإسماعيلى فخر الدين بن يوسف بقرار اتحاد الكرة المنتظر تطبيقه فى الموسم الجديد بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محليين، وقال أعضاء الجهاز الفنى للاعب المتواجد فى تونس نظراً للظروف الراهنة وأزمة كورونا، إن ناديه يتمسك باستمراره وقيده كلاعب أجنبى فى حال موافقته على الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

وطالب مسئولو الإسماعيلى المهاجم التونسى بسرعة حسم مصيره، سواء بالبقاء أو الرحيل، حتى يستطيع الجهاز الفنى للدراويش ترتيب قائمة أولوياته فى التعاقدات الجديدة والراحلين.

وفى وقت سابق، كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن النادى سيجرى عملية تقييم للاعبيه الأجانب فى نهاية الموسم لتحديد الراحلين والمستمرين بالموسم الجديد، تماشياً مع قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الأولوية بالنسبة لنا هى استمرار التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد تألقه مع الفريق، وفى حال تمديد تعاقدنا مع اللاعب سيتم قيده كلاعب أجنبى بعد انتهاء ميزة قيد لاعبى شمال أفريقيا كلاعبين محليين"

وأضاف المصدر، "وفى حال رحيل فخر الدين بن يوسف عن الإسماعيلى بنهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم لن يكون لدينا لاعبين من شمال أفريقيا لأن العراقى همام طارق مسجل كلاعب أجنبى."

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وتابع المصدر، "فى نهاية الموسم سيكون هناك تقرير مفصل عن مستوى اللاعبين الأجانب همام طارق وفخر الدين بن يوسف وبيكيتى سيلفا وشيلونجو وكادو لحسم مصيرهم بعد تحديد موقف عودة بطولة الدورى من عدمها".

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

شارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباء عالمى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، بشكل رسمى تأجيل جميع مباريات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.