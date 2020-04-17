شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ مفاوضات شراء ناصر ماهر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو نادى سموحة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مفاوضات شراء ناصر ماهر من الأهلى بشكل نهائي، بعدما تنتهى الإعارة بنهاية الموسم الجارى، وقرر محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة التحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلى فى كيفية إتمام الصفقة والحصول على خدمات ناصر ماهر بشكل نهائي.

ورحل ناصر ماهر من الأهلى لسموحة مطلع الموسم الجارى لمدة موسم واحد ينتهى بعد أسابيع قليلة، ويرغب النادى السكندرى فى إنهاء الصفقة خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب فيروس "كورونا" الذى اجتاح العالم كله وتسبب فى تجميد النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تستطلع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح، وجهة نظر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بشأن مصير ناصر ماهر وموقفه من العودة للقلعة الحمراء من عدمها، ومن المقرر أن يحسم فرج عامر ملف صفقة ناصر ماهر بالتفاوض مع الخطيب خلال الأيام المقبلة.

فايلر سبق وطلب تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).