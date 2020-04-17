شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مخبوزات نجوى وبنك الحظ" تثير ضحك رمضان صبحى على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلى وكابتن المنتخب الأولمبى، مشهدا تمثيليا من فيلم بنك الحظ عن مخبوزات نجوى، برفقة صديقه عادل مجدى كامل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد، على تطبيق تيك توك.

ويعيش الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، حالة من الحيرة بسبب هوية بديل رمضان صبحي جناح الفريق، والذى اقترب من العودة لناديه هيدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء إعارته للأهلى، فى الوقت الذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة فى الإبقاء عليه مجدداً.

ويكمن سر الأزمة في عدم اقتناع فايلر بالأجنحة المحلية المعروضة عليه من الدوري المصري مفضلاً التعاقد مع لاعب أجنبي ،وهو الأمر الذى أصبح صعباً بعد قرار اتحاد الكرة الأخيرة الخاص بتقليص عدد اللاعبين الأجانب لـ3 فقط ، في الوقت الذي يوجد على قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب في الوقت الحالي.

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وكشف مسئولو النادي الأهلي موقفهم من ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد إعلان إدارة المقاولون العرب انها اتفقت مع اللاعب على تسويقه خارجياً ورفض انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأكد مسئولو الأهلي أن طاهر محمد طاهر مطروح بالفعل كأحد الأسماء المرشحة لتدعيم خط الهجوم ولكنه يأتي كخيار أخير في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع جناح أجنبي كأولوية بينما سيكون طاهر بديلاً حال فشل التعاقد مع جناح أجنبي مميز، وذلك لكون اللاعب تعرض لإصابات قوية في الفترة الأخيرة ولا يقدم المردود المعروف عنه.

وتضع لجنة التخطيط بالأهلي خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحي نجم هجوم الفريق