شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عنتر يتقمص دور الزعيم فى مدرسة المشاغبين على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك دور الزعيم عادل إمام فى مسرحية مدرسة المشاعبين على تطبيق تيك توك، لينال إعجاب جمهوره بعد أداء هذا المشهد التمثيلى.

كما أدى محمد عنتر وزوجته دنيا الحلو مشهدا تمثيليا من فيلم "تيمور وشفيقة" للفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى عبر حسابهما على تطبيق تيك توك، الذى لجأ له مشاهير الكرة والفن لقضاء أوقت فراغهم فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

وقبل ذلك شارك محمد عنتر جمهوره عبر تطبيق تيك توك فيديو يجمعه بزوجته أثناء أدائهما مقطعا من أغنية "كرش السنين"، وقال عنتر لزوجته، "بتردى وقويتى وبقيتى يا عجلة تخينة مش زى زمان"، وردت "لا حوش اللى كرشو مدلدل أدام يا كرش السنين".

من ناحية أخرى، يستمر عنتر فى خوض بعض التدريبات البدنية الشاقة فى منزله، نظرًا للحجر المنزلى المفروض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية.

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ويخوض محمد عنتر، بصورة يومية، تدريبات متنوعة فى مركز شباب أبو تيج، ما بين الجرى وتدريبات اللياقة البدنية بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة، حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مقرب من محمد عنتر لاعب وسط الزمالك عن تلقى اللاعب عدة عروض من أندية داخل مصر للانتقال إليها خلال الموسم المقبل، رغم توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورفض محمد عنتر البت أو مناقشة أى عروض انتظارا لموقف نادى الزمالك، مؤكدا أنه لاعب فى الزمالك وتحت أمر النادى ولا يمكنه التفاوض مع أي نادي إلا بموافقة الزمالك.

ويبحث مسئولو الزمالك، دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى ، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ورشح الوكلاء عددا من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.