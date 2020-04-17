تقرير.. 3 لاعبين من الوداد على طاولة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خلال الفترة الماضية ارتبط نادي الزمالك بأكثر من لاعب مغربي وتحديدًا من فريق الوداد البيضاوي، فتجربة الفريق الأبيض مع المغاربة نجحت بشكل كبير على الرغم من مسيرة خالد بوطيب وحميد أحداد المتألق مع الرجاء البيضاوي المغربي، لكن يظل الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم أحد الأوراق الرابحة في كتيبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك في الفترة الحالية على الرغم من نفي مسئوليه بشأن الأسماء التي ربطت النادي الأبيض حول ضم لاعبين جدد إلا أن الصحف المغربية تخرج يومًا حول وجود رغبة من جانب ابناء ميت عقبة لضم لاعبين من المغرب.

- محمد الناهيري:

أول الاسماء التي ارتبطت بالانتقال لصفوف الزمالك من أجل تدعيم الجانب الأيمن في الموسم المقبل بعد رحيل التونسي الدولي حمدي النقاز على خلفية أزمته مع النادي الأبيض كان اللاعب المغربي محمد الناهيري ظهير فريق الوداد.

ورغم التقارير التي زعمت ارتباط الزمالك بالناهيري إلا أن الأخير خرج في تصريحات عبر صحيفة "LE360" المغربية، ليؤكد أنه لم يدخل في مفاوضات مع القلعة البيضاء، مشددًا أن تركيزه الحالي هو قيادة الوداد للحصول على لقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي.

صاحب الـ28 عامًا من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مما يعني سيكون متاحًا للانتقال لأي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته.

- وليد الكرتي:

صحيفة "المنتخب" المغربية كشفت أن كارتيرون يرغب في ضم وليد الكرتي لاعب وسط الوداد البيضاوي المغربي في الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن التقليص المحتمل لعدد الأجانب في قوائم الأندية المصرية قد يدفع المدير الفني الفرنسي للاستغناء عن واحد من الثنائي محمد أوناجم أو حميد أحداد لضم الكرتي.

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وكشفت الصحيفة، أنه من الوارد أن يستغني كارتيرون عن الثنائي المغربي دفعة واحدة، مع الاحتفاظ بمواطنهما أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي في قائمته.

في المقابل، رد الفرنسي كارتيرون على تقرير صحيفة "المنتخب"، لينفي وجود أي خطط بشأن صفقات الموسم الجديد.

وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" :"عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل، ولذلك لم أناقش الصفقات الجديدة".

- أشرف داري:

لاعب آخر من صفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي ارتبط بالانتقال للزمالك وهو المدافع الدولي أشرف داري، والذي غاب الفترة الماضية عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة.

وأشارت صحيفة "LE360" المغربية، إلى أن إدارة الزمالك قدمت عرضًا لوكيل أشرف داري في ظل المستويات التي قدمها اللاعب رفقة فريق الوداد قبل أن يتعرض للإصابة.

الزمالك لديه أكثر من لاعب في الجانب الدفاعي بقيادة محمود علاء ومعه محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني بالإضافة إلى اللاعب الشاب محمد عبد السلام.