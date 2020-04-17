فايلر يحسم مصير صفقة البرازيلي كينو

أحال مسؤولو الأهلى فكرة التعاقد مع البرازيلى ماركوس كينو نجم بيراميدز المعار إلى نادى الجزيرة الإماراتى فى الموسم المقبل إلى المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.

وطلب مسؤولو الأهلى من فايلر تقييم مستوى كينو لبحث إمكانية ضم النجم البرازيلى وخاصة بعد متابعته فى الجزيرة الإماراتى بجانب أدائه مع بيراميدز لإعطاء القرار النهائى قبل فتح خطوط التفاوض مع اللاعب من عدمه.

وطلب فايلر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع جناح هجومى مميز فى ظل تذبذب مستوى بعض اللاعبين

وخاصة مع إمكانية رحيل رمضان صبحى بخلاف أن فايلر تحفظ على المعدلات التهديفية للأجنحة الهجومية للفريق سواء حسين الشحات أو جيرالدو أو أحمد الشيخ.

ويترقب محمد شريف نجم إنبى المعار من الأهلى أيضاً حسم مصيره وفقاً للتعاقدات الجديدة التى سيبرمها الفريق فى الموسم الجديد وإمكانية عودته خاصة أن شريف خطف الأضواء فى بطولة الدورى ولفت الأنظار إليه بقوة بعدما سجل 9 أهداف.

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على صعيد متصل، اتفق مسؤولو الأهلى مع لاعبى الفريق بشكل مبدئى على تخفيض 20% من راتب شهر أبريل الجارى الذى سيتم صرفه خلال الأيام القادمة.

ونجحت إدارة الأهلى فى الاتفاق مع لاعبى الفريق على تخفيض الرواتب تقديراً لظروف توقف النشاط حالياً وإيقاف التدريبات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على الأمور المالية داخل الأهلى مثل باقى الأندية .

فى المقابل ، اتفق محمود الخطيب رئيس النادى مع محمد كامل رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة قناة الأهلى على وضع خريطة برامجية جديدة اعتباراً من يوم 15 يونيو المقبل على أن يتم تطوير محتوى القناة .