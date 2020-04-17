الأهلى يرفض التعاقد مع النقاز لخلافة أحمد فتحي

رفض مسؤولو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن فريق سودوفا الليتوانى بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بفسخ عقد اللاعب مع فريقه السابق الزمالك خلال الساعات الماضية. ويرغب مسؤولو الأهلى فى ضم ظهير أيمن مميز لتعويض رحيل أحمد فتحى الذى انتهى عقده مع الفريق الأحمر وأعلن نادى بيراميدز التعاقد معه بصفة رسمية فى الموسم المقبل ولكن اسم النقاز واجه تحفظات عديدة من جانب إدارة القلعة الحمراء. معه بصفة رسمية فى الموسم المقبل ولكن اسم النقاز واجه تحفظات عديدة من جانب إدارة القلعة الحمراء. وتبقى أكبر هذه التحفظات كون النقاز لاعب أجنبى، وهو الأمر الذى يقلص فرص تواجده فى الأهلى خاصة فى ظل احتمالات تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل إلى 4 لاعبين بدلاً من 5 عناصر بجانب أن الأهلى يفكر فى ضم لاعب أجنبى فى مركز الجناح تحديداً حال رحيل رمضان صبحى نجم الفريق وهو الاتجاه الأقرب وفقاً لما أعلنه اللاعب. الموسم المقبل إلى 4 لاعبين بدلاً من 5 عناصر بجانب أن الأهلى يفكر فى ضم لاعب أجنبى فى مركز الجناح تحديداً حال رحيل رمضان صبحى نجم الفريق وهو الاتجاه الأقرب وفقاً لما أعلنه اللاعب. ومن أهم التحفظات أيضاً على النقاز وجود لاعبين محليين يقاربون مستواه ويتفوقون عليه أحياناً مثل رجب بكار وباهر المحمدى وكريم العراقى وعلى فوزى وهو الأمر الذى يجعل مسؤولو الأهلى فى حالة رفض لضم النقاز .

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