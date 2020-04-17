محمد صلاح يوجه نصيحة لحازم إمام بخصوص انتخابات الزمالك

أكد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق أن في حال خوض حازم إمام إنتخابات الزمالك القادمة أمام مرتضى منصور لن ينجح. وأشار صلاح في تصريحات تليفزيونية أن حازم إمام لاعب كبير وموهوب وله تاريخ كبير في نادي الزمالك لكنني أرى أن منصب مدير الكره الأنسب له مع الزمالك خلال الفترة القادم . أن منصب مدير الكره الأنسب له مع الزمالك خلال الفترة القادم . وأضاف صلاح : " أتمنى من حازم أن لا يخوض الإنتخابات القادمة" .

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