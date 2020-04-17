محمد صلاح: باتشيكو أفضل من تعاملت معهم فنياً في الزمالك

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن البرتغالي باتشيكو أفضل مدرب تعامل معه خلال مسيرته التدريبية بالقلعة البيضاء. وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية أن باتشيكو كان مميز جداً خاصة وأنه لم يمكث أكثر من 3 شهور لكنه كان قادر على تحقيق الكثير من البطولات لإمتلاكه الفنيات العالية والآداء المميز داخل الملعب . يمكث أكثر من 3 شهور لكنه كان قادر على تحقيق الكثير من البطولات لإمتلاكه الفنيات العالية والآداء المميز داخل الملعب .

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