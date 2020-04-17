محمد صلاح: رحيل أحمد فتحي عن الأهلي يفتح الباب أمام تألق هاني

أكد محمد صلاح مدرب فريق الزمالك السابق أن وجود أحمد فتحي في الأهلي عطل كتير من ظهور محمد هاني أساسي مع المنتخب المصري. وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية أن محمد هاني يمتلك مميزات تجعله الظهير الأيمن الأساسي للفراعنة خلال الفترات القادمة وإستمرار أحمد فتحي بالأهلي كان سيغطي تماما على تألق هاني. نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية أن محمد هاني يمتلك مميزات تجعله الظهير الأيمن الأساسي للفراعنة خلال الفترات القادمة وإستمرار أحمد فتحي بالأهلي كان سيغطي تماما على تألق هاني. وأكمل أن هاني سيقدم آداء مميز مع الأهلي خلال الأيام القادمة وسيحجز مكان أساسي مع حسام البدري في المنتخب المصري.

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