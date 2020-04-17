محمد صلاح: لا يوجد أزمة في هذا المركز بالدوري المصري

أعرب محمد صلاح، نجم الزمالك، أن مركز الظهير الأيمن في بطولة الدوري المصري لا يوجد به أزمة، لوجود أكثر من لاعب مميز في هذا المركز.
أضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية، أن الدوري المصري يوجد به أكثر من لاعب مميز في الظهير الأيمن، مثل محمد هاني،ورجب بكار، وأحمد فتحي، وحازم إمام.
وأشار إلى أن هناك ناشئين قادمين بقوة في هذا المركز، ولسنا في حاجة إلى جلب ظهير أيمن أجنبي، ولابد من الاستفادة من لاعبينا والاعتماد عليهم.
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