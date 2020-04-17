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تشيلسى يشترط 70 مليون يورو لبيع كانتى

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حدد نادى تشيلسى الإنجليزي، مبلغ 70 مليون يورو لبيع لاعب وسطه الفرنسي، نجولو كانتي، لمن يرغب بشرائه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وسط اهتمامات على رأسها يوفنتوس، وريال مدريد وباريس سان جيرمان، وبرشلونة.

وأشارت الصحفية الفرنسية، إلى أن يوفنتوس يعد أبرز المهتمين بضم كانتي، وحريصون على إتمام الصفقة، وقد يدخل النادى لاعبون بالصفقة، مثل مدافع اليوفى الشاب، دانييلى روجاني، أو لاعب

وسط الفريق ميراليم بيانيتش، أو البرازيلي أليكس ساندرو.

وكثرت التقارير خلال الفترة الماضية عن دخول العديد من الأندية فى مفاوضات مع البلوز من أجل ضم كانتي، وأضافت تقارير أن ماوريتسيو سارى المدير الفنى لليوفى طلب من الإدارة ضمه، حيث يسعى المدرب الإيطالى إلى لم الشمل مع لاعبه السابق، عندما

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كان مدربًا لتشيلسي.

وفى سياق متصل، يسعى فريق الإسبانى إلى الدفع بلاعبه البرازيلى فيليب كوتينيو، ضمن صفقة تبادلية مع تشيلسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة لم يعد بحاجة لجهود كوتينيو ويسعى للتخلص منه، فى ظل اهتمام أكثر من ناد أوروبى بضمه.

وأوضحت برشلونة قد يلجأ لاستغلال رغبة تشيلسى السابقة فى الحصول على خدمات كوتينيو، بعرضه على الفريق اللندنى مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط نجولو كانتي، ليدعم خط  وسط الفريق الكتالوني.

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