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محمد صلاح يُعلق على رحيل أحمد الشناوي عن الزمالك

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 قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن رحيل أحمد الشناوي، حارس المرمى، أثر بالسلب على آدائه وكان سببًا كبيرًا في عدم

انضمامه للمنتخب .

 وأضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية: "انتقال الشناوي لبيراميدز سبب كبير لعدم وجوده مع

المنتخب، نظراً لعدم مشاركته وجلوسه على مقاعد البدلاء كثيراً".

 وأكمل، أن هُناك حارسًا قويًا وصاعدًا بسرعة الصاروخ "محمد عواد"، أتمنى أن يستمر في الزمالك وله مستقبل مميز في السنوات المقبلة.

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