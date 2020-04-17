محمد صلاح: على الجميع مساندة البدري مع المنتخب

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، جاء في ظروف صعبة والحكم

عليه ليس الآن.

وأضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية، أنه لابد من مساندة

البدري في بداية مشواره مع الفراعنة، مؤكداً أنه يمتلك الشخصية القوية لتحقيق البطولات مع المنتخب، ولديه قوام مميز يستطيع من خلاله الوصول لكأس العالم.