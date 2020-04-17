محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من عودة فاروق جعفر لأنه سينتقم من الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أنه حذر رئيس القلعة البيضاء، مرتضى منصور، من تولي فاروق جعفر قيادة الفريق.

أضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية، أنه في حال عودة فاروق جعفر كمدير فني للزمالك، كان سينتقم من الفريق، ولن يُفيد

الزمالك بأي شئ. وأشار إلى أن فاروق جعفر سبب أذى للزمالك من قبل لانسحابه مرتين في المباريات أمام الأهلي موسم 96 و99 ببطولة الدوري العام.